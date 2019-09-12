В России открылась первая пиццерия на АЗС

У нас заработали пять фирменных мини-пиццерий на территории АЗС компании Shell. По словам ее представителей, присутствие сетевого ресторана может увеличить количество клиентов примерно на 500 человек в день. Совместный проект Shell и сети пиццерий Pizza Hut укладывается в глобальную стратегию нефтяной компании, нацеленную на получение 50% доходов концерна от нетопливного бизнеса к 2025-ому году.

Заведения на заправках будут иметь уменьшенную посадочную зону по сравнению с классическими точками Pizza Hut, и из них можно будет оформить доставку.

— А в дальнейшем мы собираемся изучить возможность доставки товаров, представленных на АЗС (продовольствие, моторные масла, автохимия), — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов.

До конца года откроются еще пять ресторанов Pizza Hut на автозаправках «Шелл». Всего — десять: по четыре в Москве и Санкт-Петербурге и два в Казани. Проект рассчитан на 10 лет. Если опыт организации пиццерии на АЗС признают успешным, сеть будет расширяться и дальше.