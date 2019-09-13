Как ГИБДД может оштрафовать Собчак и Богомолова за езду на свадебном катафалке

Стало известно, что московская ГИБДД изучает видеозапись, где запечатлены фрагменты поездки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в ЗАГС для регистрации свадьбы на катафалке с открытой задней дверью.

В ролике хорошо видно, что новобрачные находятся прямо на полу багажного отделения машины. Тем самым цинично нарушаются правила перевозки людей, оговоренные в пункте 22.8 ПДД. По статье 12.23 КоАП молодоженам полагается по 500 рублей штрафа, а водителю «повозки» — 1000.

Кроме того, на видео четко видно как водитель машины пользуется на ходу своим смартфоном — без применения устройств «хендс-фри». Такой поступок «стоит» 1500 рублей в соответствии со статьей 12.36.1 КоАП.

Поскольку пятая дверь машины на ходу поднята вверх, госномер, установленный на ней, не виден. Это нарушение в статье 12.2 КоАП часть 1 формулируется как «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками». За него полагается 500 рублей штрафа.