В России растет популярность машин с маломощными моторами

По результатам продаж за период с января по август текущего года новые малолитражки с моторами объемом до 1,4 л включительно реализованы в количестве 62 200 единиц, что на 6,5% больше, чем за ангалогичное время в 2018-ом.

Спрос на автомобили с силовыми агрегатами объемом от 2 до 2,5 л включительно в этом году также вырос, но уже на так значительно. За отчетный период их распродано в количестве 80 200 единиц, а это всего на 1,1% больше, чем год назад. Такие машины сосавляют 13,7% от всех новых легковушек.

Как сообщает агентство «Автостат», большая часть официального российского авторынка включает транспорт, оснащенный двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно — 78,6%. Однако реализация таких авто в этом году сократилась на 2,7% до 817 400 единиц.