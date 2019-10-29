Старые «Жигули» Дмитрия Медведева выставили на продажу

К автомобилю 1994 года выпуска прилагается оригинальный техпаспорт, где среди владельцев числится и Дмитрий Анатольевич. Его подпись сей факт подтверждает. Правда, владел Медведев приобретенной в 2001 году «Ладой» не так уж и долго — всего пять месяцев. Вероятно, немало проблем доставили видавшие виды «Жигули» тогдашнему председателю совета директоров «Газпрома».

Новый же владелец Степан Лычак, испытывая неимоверную гордость, ездил на авто, когда бывший занял кресло Президента. А потом — то ли от сложностей эксплуатации, то ли в патриотических целях — передал ржавеющую «семерку» зеленогорскому музею ретроавтомобилей.

И вот, спустя без малого десять лет экспонат поступил в продажу — коллекционеры просят за медведевскую машину 650 000 рублей.

Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился ввести штраф за превышение на 10 км/ч. Подробнее — здесь.