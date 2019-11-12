Чем грозит покупка авто с иностранными номерами

Действительно, эти счастливчики не боятся нарушать ПДД перед видеокамерами, поскольку автомобили с иностранными номерами в России не зарегистрированы, а их «место прописки» находится далеко за пределами Родины. Однако экономия на штрафах — не единственное привлекательное преимущество, которым руководствуются покупатели автомобилей с иностранными номерами.
Ни для кого не секрет, что цена нерастаможенного авто существенно ниже. В этом легко убедиться, просмотрев популярные у нас литовские и немецкие сайты объявлений о продаже подержанных машин. Например, всего за 300 000—320 000 рублей там предлагаются десятилетние дизельные Mercedes-Benz C200, BMW 320 и Audi A6 в отличном состоянии.
Купив такое авто за границей, наш соотечественник может въехать на нем на территорию России с оформлением временного ввоза на строго ограниченный срок — до шести месяцев в течение одного календарного года. По истечении этого времени автомобиль должен получить продление срока временного ввоза в таможенном органе, расположенном по месту регистрации владельца, с очередной уплатой соответствующих таможенных сборов, либо обратно пересечь границу с обязательным закрытием временного ввоза на границе. Оба варианта довольно затратные.
К тому же управлять «временно ввезенным транспортным средством» имеет право только лицо, которое его ввозило в страну. Передавать руль кому-то другому запрещено. В случае утери номеров или сопутствующей документации, владельцу опять же придется возвращаться в страну регистрации авто. Еще один немаловажный нюанс — машины с иностранными номерами всегда активно останавливают сотрудники ГИБДД, поскольку по понятным причинам они чаще всего задействованы в криминальной среде.
Однако не исключено, что уже в обозримом будущем после вступления в силу новых поправок в закон, эксплуатировать машину с иностранными номерами будет невыгодно. Власти намерены фиксировать весь такой транспорт при пересечении границы в специальной базе МВД, куда в дальнейшем будут стекаться сведения о всех нарушениях, зарегистрированных на каждый конкретный номер.
Кроме того, планируется наладить активный обмен данными между странами-членами Евразийского экономического союза о временно ввезенных в Россию машинах. Должников по штрафам за нарушение ПДД, эксплуатирующих машины с зарубежными номерами, просто так из России уже не выпустят. Контролировать эту сферу будет Ространснадзор, который получит право задерживать их транспорт и отправлять его на спецстоянки рядом с пограничными пунктами.
А что касается иностранных граждан, то в КоАП будут внесены поправки, которые обяжут их в случае неуплаты взыскания не только возвращать долги по штрафам, но и также дадут возможность задерживать автомобили. Не исключено, что изменения в законе вступят в силу уже в первой половине следующего года.