Чем грозит покупка авто с иностранными номерами

Однако не исключено, что уже в обозримом будущем после вступления в силу новых поправок в закон, эксплуатировать машину с иностранными номерами будет невыгодно. Власти намерены фиксировать весь такой транспорт при пересечении границы в специальной базе МВД, куда в дальнейшем будут стекаться сведения о всех нарушениях, зарегистрированных на каждый конкретный номер.

Кроме того, планируется наладить активный обмен данными между странами-членами Евразийского экономического союза о временно ввезенных в Россию машинах. Должников по штрафам за нарушение ПДД, эксплуатирующих машины с зарубежными номерами, просто так из России уже не выпустят. Контролировать эту сферу будет Ространснадзор, который получит право задерживать их транспорт и отправлять его на спецстоянки рядом с пограничными пунктами.

А что касается иностранных граждан, то в КоАП будут внесены поправки, которые обяжут их в случае неуплаты взыскания не только возвращать долги по штрафам, но и также дадут возможность задерживать автомобили. Не исключено, что изменения в законе вступят в силу уже в первой половине следующего года.