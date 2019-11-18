Российские АЗС массово обманывают автовладельцев с недоливом топлива

По данным экспертов, если допустимая норма недолива при заправке 10 л топлива составляет 25 мл, то фактический показатель зафиксирован на уровне от 50 до 90 мл. А при покупке 50 л вместо нормы не более 125 мл на АЗС удерживается от 200 до 300 мл.

По данным общественного контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, топливо не доливают две трети АЗС.

В Правительство РФ уже внесен законопроект об оборотных штрафах за указанные нарушения, который в первую очередь отсносится к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах.

Речь идет о предложенных Минпромторгом санкциях в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000. рублей. Повторное нарушение предполагает увеличение штрафа от 3% до суммы размером не менее 2 000 000 рублей.