Собянин рассказал о платном въезде в Москву

Сергей Собянин сообщил, что въезд в Первопрестольную платным делать не планируется. Основная задача, которая могла бы стоять при введении этой меры — снижение автомобильного потока в центре города — и без того решена благодаря платной парковке. Об этом пишет информагентство «РИА Новости».

Кроме того, градоначальник рассказал, что цены на паркинг продолжат регулировать, но только в тех местах, где стоянки переполнены. Мэр признался, что «парковка должна быть процентов на 20 хотя бы свободна». Так что не исключено, что и без того людоедские тарифы продолжат расти.

Кстати, к 2021 году горожан планируют пересадить на электробусы, а обычные автобусы уйдут в небытие. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», мнения самих москвичей об этом не спрашивали. Точнее спрашивали, но каким-то мошенническим способом. На портале «Активный гражданин» появился соцопрос, выясняющий нужны ли «зеленые» автобусы городу. Но из предложенных ответов почему-то не было ни одного, выражавшего несогласие.