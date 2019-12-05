Половина водителей страны против уменьшения нештрафуемого лимита скорости

Напомним, что нештрафуемый лимит скорости означает, что сейчас можно превышать указанный на дороге скоростной режим в пределах 20 км/ч без штрафов. О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, затем Минтранс поддержал это предложение. И, наконец, вице-премьер Аксенов, игнорирова мнение своего непосредственного начальника, поставил окончательную точку в споре — порог будут снижать.
При этом высокопоставленные чиновники практически ничего не говорят о безобразной организации движения в стране, когда знаки ограничения скорости развешиваются как попало и не для того, чтобы снизить аварийность, а только ради пополнения казны посредством сбора денег через камеры фото- и видеофиксации. При этом логичного объяснения большинству ограничений — будь то 40 или 110 км/ч — нет: все отдано на откуп местным логистам. Отсюда, между прочим, и вечные наши пробки, и ДТП, во многом спровоцированные именно заторами…
И учитывая все это, совершенно понятно, что 52% моторизованных россиян, если верить последнему исследованию аналитиков ресурса «Авито Авто», негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 до 10 км/ч.
А поддерживают такое изменение только 26% жителей страны (у 22% респондентов собственного мнения по этому вопросу нет). Но так или иначе, а более 20 млн. автовладельцев (а с членами семей — и все 60 млн.) явно не скажут «Спасибо» властям за потуги сделать их и без того несладкую жизнь еще горше.
Любопытен и другой итог этого исследования. В ходе опроса выяснилось, что в аварии из-за превышения скорости по своей или чужой вине попадали всего 16% водителей! То есть глобально на безопасность дорожного движения существующий сейчас скоростной лимит не влияет. Так зачем, спрашивается, огород городить? Ответ, впрочем, очевиден — при нештрафуемых 10 км/ч «письма счастья» будут приходить даже тем, кто их до сих пор ни разу не получал, что, разумеется, увеличит число недовольных властью. И их число вырастет серьезно если учесть, что штрафы ГИБДД за превышение скорости ни разу не получали 48% автовладельцев. Но после введения новых правил — точно получат.
А нам в итоге остается только радоваться, что нештрафуемый порог снизят только в два раза, а не уберут вообще, как того требовали чиновники столичного правительства…