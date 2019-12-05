Половина водителей страны против уменьшения нештрафуемого лимита скорости

Напомним, что нештрафуемый лимит скорости означает, что сейчас можно превышать указанный на дороге скоростной режим в пределах 20 км/ч без штрафов. О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, затем Минтранс поддержал это предложение. И, наконец, вице-премьер Аксенов, игнорирова мнение своего непосредственного начальника, поставил окончательную точку в споре — порог будут снижать.

При этом высокопоставленные чиновники практически ничего не говорят о безобразной организации движения в стране, когда знаки ограничения скорости развешиваются как попало и не для того, чтобы снизить аварийность, а только ради пополнения казны посредством сбора денег через камеры фото- и видеофиксации. При этом логичного объяснения большинству ограничений — будь то 40 или 110 км/ч — нет: все отдано на откуп местным логистам. Отсюда, между прочим, и вечные наши пробки, и ДТП, во многом спровоцированные именно заторами…

И учитывая все это, совершенно понятно, что 52% моторизованных россиян, если верить последнему исследованию аналитиков ресурса «Авито Авто», негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 до 10 км/ч.