Продам машину: торг неуместен

Так выходит, если верит исследованию российского сервис апроверки авто по госномеру avtocod.ru. Эксперты ресурса предложили пользователям сайта ответить, какую максимальную сумму они готовы скинуть при продаже авто.

Выяснилось, что до 20 00 рублей может скинуть большая часть россиян (57,1%). 21,3% не скупятся уступить от 20 000 до 30 000 рублей. 30 00—50 000 «деревянных» от цены машины вычтут 11,9 % автомобилистов. Меньше всего продавцов — 2,4% — скинут 50—100 тысяч рублей. И, наконец, больше 100 тысяч рублей уступят 7,3%.

Из результатов исследования можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых не щедры в торгах, поскольку, как правило, обладают автомобилями недорогих марок, уступать при продаже которых больше 20 «штук» не имеет смысла.

К тому же нельзя забывать аксиому, что любая продаваемая вещь (и машина — не исключение) своего покупателя всегда найдет именн за назначенную цену. Другое дело, что при этом его придется довольно долго ждать.