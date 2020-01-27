Газ в пол: в каких регионах страны водители чаще всего превышают скорость

Они проанализировали манеру езды отечественных автолюбителей и пришли к выводу, что чаще всего нарушают скоростные ограничения водителей Томской области — они на протяжении 27,18% пути превышают разрешенный лимит скорости. Недалеко от них ушли их коллеги из Архангельской, Томской, Тюменской, Тверской, Кировской, Псковской, Мурманской областей, Республики Карелия, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края.

Если же говорить о темпераментных южанах, то в ТОП-15 любителей погонять вошли водители Ставропольского края, Орловской и Липецкой областей. Любопытно при этом, что автовладельцы Москвы и Подмосковья в этот список не вошли.