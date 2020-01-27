МВД проверяет таксиста, взявшего с женщины-пассажирки 500 евро вместо 300 рублей

Как сообщает агентство «Москва», накануне пассажирка оплатила поездку европейской валютой, банально перепутав в темном салоне автомобиля 500-рублевую купюру с евро того же номинала.

Примечательно, что по тарифу женщина должна была оплатить 300 рублей, и водитель, получив 500 евро на руки и, вероятно, убедившись в том, что леди действительно перепутала банкноты, даже вернул 200 рублей сдачи.

Конечно, дамочка сама дала таксисту деньги, и предумышленной аферой с его стороны не пахнет. Но поди попробуй объясни это заинтересовавшимся инцидентом правоохранителям. При худшем исходе событий, шофер легко может отправиться за решетку по факту нарушения ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если, конечно, «рулевой» еще не покинул пределы страны, имея в кармане с одной поездки месячную получку.