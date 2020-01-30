Врачи боролись за жизнь автоблогера Эрика Давидыча 16 часов

Фото: Smotra.ru
Ранее судимый Эрик Китуашвили, больше известный под кличкой «Давидыч», едва не погиб. Скандальный автоблогер, а по совместительству основатель сообщества «Смотра», чуть не стал посмертным героем последнего в своей жизни видео ролика.

Стритрейсер, одновременно нарушающий ПДД и «копающий» под нечистоплотных на руку сотрудников ГИБДД, решил взорвать медиапространство, объявив об участии в проекте «Последний герой».

Правда, «рванул» Эрик отнюдь не этим. В желании подергать судьбу за ухо, Давидыч попросту переоценил свои возможности. Во время съемок блогер неожиданно почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание.

Как сообщает телеграм-канал Mash, медики приводили Китуашвили в нормальное состояние без малого 16 часов! Еще чуть-чуть, и Эрик бы впал в кому. Врачи не оценили рвения страдающего диабетом пациента, да еще и с весом под 145 килограммов к тяжелым физическим нагрузкам на палящем солнце и отказу от еды.

Вероятно, едва не погибший Давидыч с диагнозом «гипогликемия» вряд ли продолжит участие в телешоу, выбыв из него даже раньше, чем предполагалось.

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30 января 2020
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