Врачи боролись за жизнь автоблогера Эрика Давидыча 16 часов

Стритрейсер, одновременно нарушающий ПДД и «копающий» под нечистоплотных на руку сотрудников ГИБДД, решил взорвать медиапространство, объявив об участии в проекте «Последний герой».

Правда, «рванул» Эрик отнюдь не этим. В желании подергать судьбу за ухо, Давидыч попросту переоценил свои возможности. Во время съемок блогер неожиданно почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание.

Как сообщает телеграм-канал Mash, медики приводили Китуашвили в нормальное состояние без малого 16 часов! Еще чуть-чуть, и Эрик бы впал в кому. Врачи не оценили рвения страдающего диабетом пациента, да еще и с весом под 145 килограммов к тяжелым физическим нагрузкам на палящем солнце и отказу от еды.

Вероятно, едва не погибший Давидыч с диагнозом «гипогликемия» вряд ли продолжит участие в телешоу, выбыв из него даже раньше, чем предполагалось.