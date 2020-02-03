Невозможное возможно: незрячий мужчина стал видеть после ДТП

Житель Польши, около 20 лет назад потерявший зрение из-за острой аллергической реакции, угодил в ДТП — его сбил автомобиль. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом ребер и многочисленными травмами, в том числе и головы.

После реабелитационного периода поляк сообщил, что к нему вернулось зрение. И если раньше левым глазом он не видел вообще, а правый различал при свете лишь формы, то сейчас все наладилось. Более того: врачи зафиксировали у пациента идеальнейшие цветовосприятие и фокус. Словно сбитый пешеход только-только родился.

Больному Янушу Гораю предложили пройти медицинское исследование, однако на радостях он отказался. По его мнению, прозрение наступило после нескольких ударов головой — о машину и об асфальт. Впрочем, не исключено, что позже поляк все же ляжет на обследование для установления истинной причины возобновления зрительных способностей.