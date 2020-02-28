Сколько новых платных дорог появится в России до конца 2020 года

В нынешнем году «Автодор» намерен сдать в эксплуатацию без малого 300 километров платных участков. И это, надо сказать, только начало. Ведь меры по «улучшайзингу» будут безостановочно реализовываться до 2024 года. Впрочем, наверняка и дальше. Но во всяком случае, таков предварительный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

До конца текущего года должно быть открыто движение на 105-ти км третьего пускового комплекса ЦКАД, а также 64-х км трассы М-4 «Дон». Хочется надеяться, что объезд Лосево и Павловска, наконец, решит проблему многокилометровых заторов в сезон отпусков.

Помимо прочего, после капитального ремонта должны «поехать» без малого 100 км участков, а почти 250 км — после плановых ремонтных работ.