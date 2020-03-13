Из-за коронавируса парковки в Москве предложили сделать бесплатными

—Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость, — написал вице-спикер Петр Толстой на своей страничке в Facebook.

Депутат сослался на рекомендации Роспотребнадзора гражданам воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик.

— Да, всех москвичей это не избавит от необходимости спускаться в метро, однако значительная часть автовладельцев пересядет на личные автомобили, — уверен он.

«В связи с возможным повышением потребительского спроса прошу вас предусмотреть меры по ограничению роста стоимости услуг такси и поминутной аренды автомобилей (каршеринга) и по обеспечению контроля за своевременной санитарной обработкой автомобилей, используемых этими сервисами», говорится в тексте обращения парламентария к мэру Собянину.