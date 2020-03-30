Власти Чечни закрыли въезд в Грозный для иногородних

Во всяком случае, об этом заявил глава регионального парламента Магомед Даудов.

– Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания, — заявил политик.

Что касается въезда иногородних в столицу, то в Грозный беспрепятственно смогут попасть только аборигены, представители организаций, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также сотрудники правоохранительных органов, органов власти и СМИ.

Как не трудно догадаться, причиной введения ограничений стали меры по борьбе с разбушевавшейся эпидемией коронавируса.