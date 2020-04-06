Общество

Социум Коронавирус может пересадить «Бессмертный полк» на автомобили Фото: АвтоВзгляд

Если ситуация с распространением коронавируса в стране не пойдет на спад, то есть вероятность, что традиционного шествия по улицам городов, как дань чести и памяти павшим в Великой Отечественной войне 9 мая не состоится. Впрочем, «Бессмертному полку» уже рассматривается альтернатива.