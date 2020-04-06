Коронавирус может пересадить «Бессмертный полк» на автомобили

Представитель «Бессмертного полка России» предложил неравнодушным обклеить фотографиями участников Великой Отечественной войны стекла своих автомобилей.
– При благополучном развитии ситуации с коронавирусом это станет дополнительным чествованием тех, кто спас страну от фашистской нечисти, — сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.
Иными словами, оклейка машин не исключает проведения мероприятия в привычном формате. Рассматриваются также всевозможные тематические он-лайн флешмобы.
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