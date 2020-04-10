Пропуска для въезда дальнобойщиков в закрытые во время эпидемии коронавируса регионы могут отменить

Напомним, что в связи с распространением коронавируса, во многих российских провинциях местные власти фактически остановили автомобильное движение, за что получили по первое число и от премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и от пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. Последний даже заявил, что «некоторые регионы приняли чрезмерные меры по противодействию распространению коронавируса, в первую очередь, это касается воспрепятствованию грузовым перевозкам».
И действительно, сегодня логистическим компаниям приходиться терять слишком много времени и сил на оформление бумажных пропусков, которые, к тому же, в разных регионах свои, как и процедура их получения. Не исключающая, заметим, и коррупционную составляющую.
– В нынешних условиях необходимо исключить из практики перевозок получение бумажных пропусков, да еще и в разных форматах для каждого регионального ведомства, — заявил председатель МОЭС Дмитрий Рыбак. — В эти ведомства в период карантина вынуждены приходить перевозчики и стоять в очередях, рискуя своей безопасностью. Кроме того, подобные бюрократические процедуры замедляют товарооборот, создают дополнительную нагрузку на бизнес. В период пандемии пропускную систему в регионах надо запретить, а вместо нее использовать систему контроля на базе 'Платона…
К тому же подобный опыт по использованию «Платона» уже иммется. Во время проходившего в России ЧМ по футболу систему успешно использовали для контроля движения грузовиков в регионах. Тогда их маршруты в режиме онлайн передавались всем надзорным службам и проблем не возникало. Так почему бы не повторить это в нынешних, более жестких условия. К тому же «Платон» сможет контролировать перемещение большегрузов куда жестче и четче, особенно если учесть, что «Платон» на сегодняшний день имеет в своей базе маршруты 1,3 млн грузовиков и данные полумиллиона перевозчиков.
– Реализация этого предложения, — подчеркивает г-н Рыбак, — необходима для обеспечения беспрепятственного проезда грузовых автомобилей при выполнении межрегиональных перевозок, а также перевозок в регионах, в которых установлены соответствующие ограничения в связи с пандемией. Кроме того, использование цифровых данных системы «Платон» позволит государству иметь статистику движения и использования грузовых автотранспортных средств для последующей оценки соответствия критериям для оказания финансовой помощи автотранспортным предприятиям, определенных постановлением правительства РФ в качестве отраслей, наиболее пострадавших в условиях ограничений при противодействии распространения пандемии…