Пропуска для въезда дальнобойщиков в закрытые во время эпидемии коронавируса регионы могут отменить

Напомним, что в связи с распространением коронавируса, во многих российских провинциях местные власти фактически остановили автомобильное движение, за что получили по первое число и от премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и от пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. Последний даже заявил, что «некоторые регионы приняли чрезмерные меры по противодействию распространению коронавируса, в первую очередь, это касается воспрепятствованию грузовым перевозкам».

И действительно, сегодня логистическим компаниям приходиться терять слишком много времени и сил на оформление бумажных пропусков, которые, к тому же, в разных регионах свои, как и процедура их получения. Не исключающая, заметим, и коррупционную составляющую.

– В нынешних условиях необходимо исключить из практики перевозок получение бумажных пропусков, да еще и в разных форматах для каждого регионального ведомства, — заявил председатель МОЭС Дмитрий Рыбак. — В эти ведомства в период карантина вынуждены приходить перевозчики и стоять в очередях, рискуя своей безопасностью. Кроме того, подобные бюрократические процедуры замедляют товарооборот, создают дополнительную нагрузку на бизнес. В период пандемии пропускную систему в регионах надо запретить, а вместо нее использовать систему контроля на базе 'Платона…