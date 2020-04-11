Власти Москвы в условиях коронавируса временно «прикрыли» каршеринг, но позаботились о таксистах

Фото avtovzglyad.ru
Несмотря на жесткие меры, принимаемые столичными властями в борьбе с коронавирусом, они до последнего времени не останавливали работу каршеринга — любимого детища главы Дептранса Москвы г-на Ликсутова. И это при том, что поездки в любом общественном транспорте сегодня нежелательны, а в арендованных машинах и подавно, поскольку их санобработка проходит максимум пару раз в сутки.

При этом работу каршеринговых компаний не остановили вовремя даже после того, как число желающих воспользоваться их услугами упало еще неделю назад более, чем на 60%. И только после того, как мэр Собянин заявил о введении со следующей недели пропусков на поездки по городу на автомобилях, сервис поминутной аренды машин временно прикрыли. При этом другой потенциальный рассадник инфекции — такси — не только не тронули, но и решили поддержать.

В частности, Дептранс попросил сервисы «Яндекс.Такси», «Сити Мобил», Gett, «Везет» и In Driver снизить комиссию, которую они берут с водителя от стоимости каждого заказа. Странное решение, если с 13 апреля любые передвижения москвичей мэрия собирается жесточайшим образом пресекать. В том числе, как предполагают некоторые эксперты, полиция будет проверять и пассажиров таксомоторов на предмет обоснованности их поездки. В итоге граждане, решившиеся на поездку в такси, будут рисковать подхватить новый коронавирус и от предыдущих седоков, и от таксиста, и от проверяющих их правоохранителей. И где логика борьбы с пандемией?

Фото avtovzglyad.ru

При этом тот же Дептранс в своем релизе вроде и сам понимает, что в условиях всеобщей самоизоляции «спрос на поездки сильно упал» (как и в случае с каршерингом — более, чем на 60%), но тем не менее стимулирует работу такси, призывая агрегаторов снизить комиссию для водителей. Забота о заработках последних благородна, но как быть с катастрофическим падением доходов практически во всех остальных отраслях экономики?

Правда, столичные власти и сами, не дожидаясь ответа агрегаторов, протянули водителям такси руку помощи, предлагая им переквалифицироваться в водителей автобусов: Мосгортранс готов рассмотреть кандидатуры опытных таксистов на вакансии водителей автобусов. Что ж, прекрасное антикризисное предложение, если не брать в расчет того факта, что таксисты — одна из самых аварийных категорий «рулевых». То есть даже несмотря на резкое снижение городского трафика будем ждать очередных громких ДТП…

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дептранс, такси, каршеринг, коронавирус
11 апреля 2020
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