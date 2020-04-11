Власти Москвы в условиях коронавируса временно «прикрыли» каршеринг, но позаботились о таксистах

При этом работу каршеринговых компаний не остановили вовремя даже после того, как число желающих воспользоваться их услугами упало еще неделю назад более, чем на 60%. И только после того, как мэр Собянин заявил о введении со следующей недели пропусков на поездки по городу на автомобилях, сервис поминутной аренды машин временно прикрыли. При этом другой потенциальный рассадник инфекции — такси — не только не тронули, но и решили поддержать.

В частности, Дептранс попросил сервисы «Яндекс.Такси», «Сити Мобил», Gett, «Везет» и In Driver снизить комиссию, которую они берут с водителя от стоимости каждого заказа. Странное решение, если с 13 апреля любые передвижения москвичей мэрия собирается жесточайшим образом пресекать. В том числе, как предполагают некоторые эксперты, полиция будет проверять и пассажиров таксомоторов на предмет обоснованности их поездки. В итоге граждане, решившиеся на поездку в такси, будут рисковать подхватить новый коронавирус и от предыдущих седоков, и от таксиста, и от проверяющих их правоохранителей. И где логика борьбы с пандемией?