Hyundai запустила глобальную программу поддержки российских медиков и волонтеров

Фото: Hyundai
Медики всего мира, в том числе и российские, оказались сегодня на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. И автобренды оказывают им посильную транспортную поддержку. Так, компания Hyundai развернула в нашей стране большую программу содействия. Что в нее вошло, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Увеличивая мобильность медработников, марка Hyundai вместе с сервисом заказа такси «Ситимобил» обеспечила медиков бесплатными такси: Российскому медицинскому обществу были переданы 10 000 промокодов, действующих три месяца, для поездок в авто с шашечками на борту.

Кроме того, автостроитель принял участи в акции взаимопомощи #мывместе, объединяющей небезразличных людей по всей стране. Корейцы передали медучреждениям, а также волонтерским организациям 100 кроссоверов Hyundai Creta и седанов Solaris.

В Москву и Подмосковье отправились 30 паркетников, по 9 машин уехали в Симферополь и Севастополь, а также по 6 авто передали в Екатеринбург, Самару, Казань и Ростов-на-Дону и по 5 — в Краснодар и Сочи. А еще 18 «Солярисов», как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», отдали Санкт-Петербургу для обеспечения транспортом детских врачей.

Кстати, бренд Hyundai помогает не только транспортом, закупая и адресно отправляя в нуждающиеся больницы те вещи, что необходимы для улучшения условий труда персонала. Напомним, в подобных благотворительных акциях участвую также компании: Audi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar и китайская Changan.

авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, коронавирус
13 апреля 2020
222