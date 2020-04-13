Hyundai запустила глобальную программу поддержки российских медиков и волонтеров

Увеличивая мобильность медработников, марка Hyundai вместе с сервисом заказа такси «Ситимобил» обеспечила медиков бесплатными такси: Российскому медицинскому обществу были переданы 10 000 промокодов, действующих три месяца, для поездок в авто с шашечками на борту.
Кроме того, автостроитель принял участи в акции взаимопомощи #мывместе, объединяющей небезразличных людей по всей стране. Корейцы передали медучреждениям, а также волонтерским организациям 100 кроссоверов Hyundai Creta и седанов Solaris.
В Москву и Подмосковье отправились 30 паркетников, по 9 машин уехали в Симферополь и Севастополь, а также по 6 авто передали в Екатеринбург, Самару, Казань и Ростов-на-Дону и по 5 — в Краснодар и Сочи. А еще 18 «Солярисов», как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», отдали Санкт-Петербургу для обеспечения транспортом детских врачей.
Кстати, бренд Hyundai помогает не только транспортом, закупая и адресно отправляя в нуждающиеся больницы те вещи, что необходимы для улучшения условий труда персонала. Напомним, в подобных благотворительных акциях участвую также компании: Audi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar и китайская Changan.