Hyundai запустила глобальную программу поддержки российских медиков и волонтеров

Увеличивая мобильность медработников, марка Hyundai вместе с сервисом заказа такси «Ситимобил» обеспечила медиков бесплатными такси: Российскому медицинскому обществу были переданы 10 000 промокодов, действующих три месяца, для поездок в авто с шашечками на борту.

Кроме того, автостроитель принял участи в акции взаимопомощи #мывместе, объединяющей небезразличных людей по всей стране. Корейцы передали медучреждениям, а также волонтерским организациям 100 кроссоверов Hyundai Creta и седанов Solaris.