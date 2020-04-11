Возобновляем работу: эпидемия коронавируса поставила «Группу ГАЗ» на грань выживания

При этом, увы, ни о каких мерах поддержки рынка коммерческого транспорта Правительство РФ так и не объявило — ни в смысле спроса, ни заводов. Если же говорить о «Группе ГАЗ», то на сегодняшний день — это 40 000 собственных работников и почти 500 000(!) сотрудников на предприятиях-смежниках. Согласитесь, что такие гигантские предприятия должны работать, чтобы эпидемия не превратилась в экономическую катастрофу. И, кстати, тут есть и другой аспект, если вспомнить, что ГАЗ, по сути, в одиночку борется и с американскими санкциями, и с рыночным кризисом. И в этой связи об американцах — их Ford, пусть и прилично локализованный на нашем рынке, в том же марте просел в продажах только на 1,5%. Вот и делайте выводы…

На этом фоне обнадеживающей стала новость о том, что 13 апреля «Группа ГАЗ» возобновляет выпуск машин. Да, угроза распространения коронавируса серьезна, считают на заводе, но она не должна парализовать предприятие. Поэтому в Нижнем делается все, чтобы минимизировать риски для персонала:

– Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу 13 апреля, — говорится в официальном сообщение пресс-службы «Группы ГАЗ», имеющимся в распоряжении портала «АвтоВзгляд». — Приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции. На производствах организована дезинфекция всех поверхностей каждые два часа, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха.

В производственных помещениях организована работа с соблюдением дистанции —выполнена разметка, чтобы каждый человек работал в выделенной зоне. Места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, разделены специальной непроницаемой пленкой, детали распределены так, чтобы их касался один оператор. Для доставки сотрудников на завод и домой организовано свыше 100 автобусов.