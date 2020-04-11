Возобновляем работу: эпидемия коронавируса поставила «Группу ГАЗ» на грань выживания

Март 2020 года производители новых легких коммерческих автомобилей надолго запомнят, как последний успешный месяц и по производству, и по реализации продукции. Да и то — относительно успешный. Ведь по данным агентства «Автостат», уже в первом месяце весны рынок LCV просел на 0,6% — продано 8600 авто. Что касается GAZ — многолетнего лидера сегмента, то его продажи упали на 6%. Вроде — не очень критично, особенно на фоне того, что, например, UAZ показал снижение аж на 20%. Но это, как говорится, были только цветочки. Как сообщают источники портала «АвтоВзгляд», загрузка производства Горьковского автозавода на апрель упала до 1\3 месячного объема. Основная причина — практически полное прекращение заказов со стороны малого и среднего бизнеса:
— Рынок LCV в апреле упал на 70%, — рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд», пожелавший остаться неизвестным. — Это кризис спроса, потому что работа многих предприятий малого и среднего бизнеса практически парализована. В итоге из-за снижения объемов производства и роста стоимости комплектующих, взлетела себестоимость выпускаемых машин. И сейчас на предприятии ищут новые ниши, куда сегодня могла бы поставляться техника, где можно стимулировать спро. А параллельно до предела сокращают затраты, чтобы обеспечить возможность выплат зарплат и поддержания производства…
При этом, увы, ни о каких мерах поддержки рынка коммерческого транспорта Правительство РФ так и не объявило — ни в смысле спроса, ни заводов. Если же говорить о «Группе ГАЗ», то на сегодняшний день — это 40 000 собственных работников и почти 500 000(!) сотрудников на предприятиях-смежниках. Согласитесь, что такие гигантские предприятия должны работать, чтобы эпидемия не превратилась в экономическую катастрофу. И, кстати, тут есть и другой аспект, если вспомнить, что ГАЗ, по сути, в одиночку борется и с американскими санкциями, и с рыночным кризисом. И в этой связи об американцах — их Ford, пусть и прилично локализованный на нашем рынке, в том же марте просел в продажах только на 1,5%. Вот и делайте выводы…
На этом фоне обнадеживающей стала новость о том, что 13 апреля «Группа ГАЗ» возобновляет выпуск машин. Да, угроза распространения коронавируса серьезна, считают на заводе, но она не должна парализовать предприятие. Поэтому в Нижнем делается все, чтобы минимизировать риски для персонала:
– Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу 13 апреля, — говорится в официальном сообщение пресс-службы «Группы ГАЗ», имеющимся в распоряжении портала «АвтоВзгляд». — Приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции. На производствах организована дезинфекция всех поверхностей каждые два часа, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха.
В производственных помещениях организована работа с соблюдением дистанции —выполнена разметка, чтобы каждый человек работал в выделенной зоне. Места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, разделены специальной непроницаемой пленкой, детали распределены так, чтобы их касался один оператор. Для доставки сотрудников на завод и домой организовано свыше 100 автобусов.
Перед входом в автобусы людям измеряют температуру, выдают маски, и только после этого сотрудник получает пропуск для прохода на завод через специальную «зеленую зону», где организован вход с соблюдением дистанции. Сотрудники, приезжающие на личном транспорте, проходят через отдельные турникеты, где им также измеряют температуру.
На заводе полностью реформирована система питания для работников. Во всех 36 столовых введены графики посещения небольшими группами, линии раздачи питания отгорожены пищевой пленкой, персонал столовых работает в индивидуальных средствах защиты, каждый час проводятся дезинфекционная уборка и проветривание помещений, столы установлены под углом на расстоянии 1,5 м, места за столом также расположены на этом расстоянии. Офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах…
…Между тем, возобновил работу и калининградский «Автотор». А вот в Москве, напомним, распоряжением столичного мэра именно с 13 апреля запрещена фактически вся коммерческая активность. При этом в виды деятельности организаций и предприятий, которые приостанавливаются, входит и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.