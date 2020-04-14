Почти миллион уже оформленных в Москве «коронавирусных» пропусков аннулируют

— В столице за сутки оформилено 3,2 млн. цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 000 пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН), — приводятся в сообщении Департамента информационных технологий (ДИТ) слова его главы Эдуарда Лысенко.

Напомним, что в первый день оформления цифровых пропусков для горожан сайт mos.ru работал с сильнейшими перебоями и проблемами из-за явной перегрузки сервиса запросами на оформление цифровых пропусков, которые мэр Собянин решил ввести в качестве лекарства от пандемии коронавируса.

Вопиющие сбои в работе городского электронного сервиса, ДИТ элегантно списал на атаки неизвестных хакеров. Характерно, что происки неуловимых компьютерных преступников как рукой сняло уже во второй половине дня 13-го апреля, когда основная масса желающих цифровые пропуска все-таки получила.