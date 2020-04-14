Как в попытке получить цифровой пропуск, автовладельцы из Подмосковья массово попали на деньги

По информации «Ведомостей», номер 0250 действительно не имел отношения к сервису выдачи электронных кодов для свободной езды на автомобиле по Москве и Подмосковью. Однако представители компании, оказывающей услуги связи, уже отключили платный справочно-информационный контент. Более того: пообещали возместить многочисленным пользователям понесенные расходы.

Стоимость отправки запроса по SMS составляла 30 рублей. Деньги списывались со счета клиента автоматически. Стоит добавить, что в настоящий момент из-за технических проблем получить код через сайт Госуслуг невозможно. Как и не было заявки сотовым операторам на использование номера 0250 для его выдачи от правительства Московской области. Поэтому будьте внимательны: в столь нестабильной ситуации в стране и мире, не дремлют ни мошенники, ни бизнесмены. Получайте информацию строго из достоверных источников.

Напомним, что с 15 апреля вводится пропускная система для движения автотранспорта в столичном регионе. Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет 5000 рублей с эвакуацией транспортного средства на спецстоянку. Кстати, ГИБДД уже приступила к жесткой фильтрации водителей: подробнее — здесь.