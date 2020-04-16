Pirelli подключилась к борьбе с коронавирусом в России

Один из крупнейших в мире производитель шин — компания Pirelli — безвозмездно передает 1000 покрышек для оснащения автомобилей скорой помощи в Воронеже и Кирове. Таким самым доступным для себя образом итальянские шинники решили поддержать медучреждения, находящиеся сегодня на передовой в сражении с COVID-19.

- Сегодня мы хотим предложить нашу поддержку людям и учреждениям работающим над тем, чтобы остановить распространение вируса«, — прокомментировал благотворительную акцию генеральный директор 'Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойа Аоста.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», помощь медицинским работникам оказывают все больше участников авторынка. Это не только автостроители и шинники, но и производители автохимии, в частности — компания «Тосол-Синтез».