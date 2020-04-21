Сколько раз, как и где нужно проверить цифровой пропуск на машину, чтобы не попасть на штраф

В принципе, повторимся, ничего сложного, хотя время все эти процедуры и отнимают. Но не совсем понятно: зачем заставлять и без того измученных режимом самоизоляции граждан выполнять столько лишних телодвижений. Неужели нельзя было проработать удобный сервис, где все проверки можно было бы сделать в, что называется, один клик?

К тому же вызывают вопросы, почему граждане самостоятельно должны проверять, не верблюды ли они? Почему разработчики не предусмотрели, чтобы вся информация о пропуске — дата выдачи, аннуляция, ошибках при заполнении — приходила на электронную почту заявителя или смс-сообщением?

Впрочем, вопросов к столичной мэрии в ее весьма странной борьбе с эпидемией коронавируса предостаточно. Многие из них, кстати сказать, были вчера заданы на онлайн-митинге водителей, прошедшем буквально у стен Кремля. Но вот ответит ли на них г-н Собянин? Хотя это — совсем другая история, а мы — не забываем проверять цифровые «аусвайсы» перед, повторимся, каждой поездкой.