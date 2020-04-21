Сколько раз, как и где нужно проверить цифровой пропуск на машину, чтобы не попасть на штраф

Итак, наши эксперты рекомендуют проверять актуальность своего «аусвайса» буквально перед каждой поездкой. При этом, подчеркнем, совершенно недостаточно зайти на сайт nedoma.mos.ru. На этом ресурсе, напомним, вы можете только оформить цифровой пропуск, проверить его и привязать к нему транспортное средство. Но этого, по логике столичный властей, совершенно недостаточно, чтобы спокойно передвигаться по городу.
Как пишет в своем telegram-канале столичный Дептранс, «если ваш пропуск действителен и номер автомобиля привязан, надо проверить, внесен ли ваш автомобиль в базу на нашем сайте». Зайдя по предложенной присными г-на Ликсутова ссылке, вы попадете на сайт Департамента транспорта, где вам предложат формы проверки пропусков для поездки на личных колесах, общественном транспорте или такси. Впрочем, все они приведут вас на единый ресурс мэрии — mos.ru/covid-19-deptrans.
В принципе, повторимся, ничего сложного, хотя время все эти процедуры и отнимают. Но не совсем понятно: зачем заставлять и без того измученных режимом самоизоляции граждан выполнять столько лишних телодвижений. Неужели нельзя было проработать удобный сервис, где все проверки можно было бы сделать в, что называется, один клик?
К тому же вызывают вопросы, почему граждане самостоятельно должны проверять, не верблюды ли они? Почему разработчики не предусмотрели, чтобы вся информация о пропуске — дата выдачи, аннуляция, ошибках при заполнении — приходила на электронную почту заявителя или смс-сообщением?
Впрочем, вопросов к столичной мэрии в ее весьма странной борьбе с эпидемией коронавируса предостаточно. Многие из них, кстати сказать, были вчера заданы на онлайн-митинге водителей, прошедшем буквально у стен Кремля. Но вот ответит ли на них г-н Собянин? Хотя это — совсем другая история, а мы — не забываем проверять цифровые «аусвайсы» перед, повторимся, каждой поездкой.