Владельцы каких авто чаще всех попадают на штрафы из-за отсутствия цифрового пропуска

Результатами любопытного исследования поделился Центр организации дорожного движения (ЦОДД), опубликовав ТОП-5 автомобильных марок, чьи поклонники чаще остальных выезжают на дороги общего пользования без цифрового пропуска на руках.

Больше всего без соответствующего разрешения по улицам раскатывают владельцы автомобилей Mercedes-Benz. Чуть меньше нарушителей пропускной системы, а заодно и режима самоизоляции передвигается на машинах марки KIA. Тройку лидеров, плюнувших на указ столичного градоначальника, замыкают водители Ford.

Вслед за ними «едут» изделия под названием Hyundai, чьи хозяева решили не оформлять цифровые пропуска для беспрепятственного передвижения по Москве. Хит-парад автохулиганов завершают фанаты Volkswagen.

Напомним, что штраф за езду на автомобиле без электронного кода составляет 5000 рублей. Оформить цифровое разрешение следует за пять часов до начала поездки. А вот, как правильно штрафовать водителей, не имеющих пропусков, разъяснил Верховный суд: подробнее — здесь.