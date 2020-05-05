«Антикоронавирусные» QR-коды унижают достоинство людей, считают некоторые российские политики

Он открыто заявил, что «пропуска с QR-кодами унижают достоинство людей»:

— Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах, — объяснил свою позицию в интервью изданию «Подъем» губернатор. — Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера'. Но и на этом, в противовес столичному коллеге г-ну Собянину, не остановился. Сибирский политик заверил электорат, что «томичей это избыточное и плохо работающее нововведение не коснется».

Понятно, конечно, что во многом подобные откровения объясняются низким уровнем заболеваемости новым коронавирусом в Томской области (97 зараженных, 1 человек умер). Однако каким бы популистом ни был тот или иной действующий чиновник, но столь откровенно «наезжать» на главу другого региона, особенно такого, как Москва, он за здорово живешь не станет — слишком рискованная для дальнейшей карьеры затея. Поэтому из его выступления чевидно, что сейчас вся российская вертикаль власти задумалась, а не перегибает ли она палку в борьбе с пандемией, увлекшись комсомольским задором столичного мэра.

Который, к тому же, несмотря на все свои «старания», немало поспособствовал распространению инфекции, введя 15 апреля те самые цифровые пропуска, на которые обрушился нынче г-н Жвачкин, и спровоцировав тем самым дикие пробки и в метро, и на дорогах. Итог той давки всем известен — через две недели число инфицированных в столице выросло почти в два раза. И на этом фоне, как ни крути, очень сложно оспаривать утверждения томского лидера об унизительной избыточности для электората навешанных на него «цифровых ошейников», массово внедряемых сейчас по всей стране.

Особенно если помнить о том, что в автомобильной составляющей нашей жизни QR-коды используются для наказания автовладельцев, нарушивших режим самоизоляции, в нарушении федеральных законов, о чем портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал.