Как очень быстро проверить, привязан ли номер машины к цифровому пропуску

Тут и некорректная работа интернет-ресурсов московской мэрии, выдающих пропуска; и непонятная их аннуляция в массовом порядке даже у медиков, волонтеров и курьерских служб; и повсеместные отказы гражданам, отправляющимся в разовые поездки по медицинским нуждам. Да даже проверить перед вояжем, действителен ли еще «аусвайс», или уже нет, зачастую становилось проблемой на несколько часов. Но накануне массового выхода москвичей на работу, который ожидается уже 12 мая, Депртанс предложил «упрощенный порядок» проверки. Правда, и тут не все гладко: воспользоваться сервисом могут только достаточно уверенные пользователи различными девайсами.

Для этого им придется воспользоваться Telegram-ботом @MosAutoCheckBot. Пройдя по указанной ссылке, пользователь действительно в считанные секунды может проверить, имеется ли номера его авто в базе тех, кому ездить по закрытому для большинства граждан городу можно.

Это, конечно, не отмена платной парковки для всех категорий москвичей, и даже не отказ от эвакуации неправильно припаркованных авто, хотя эти меры значительно бы снизили риски подцепить коронавирус, но и на том, как говорится, спасибо.