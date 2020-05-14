Генеральная прокуратура проверит законность цифровых пропусков в Москве

В запросе Лысакова указывается, что в Москве «введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни».

По его данным, соблюдение пропускного режима контролируется патрулями правоохранителей, системами городского видеонаблюдения, через биллинг мобильных устройств граждан и их банковские транзакции.

«Банковская и биллинговая информация является конфиденциальной информацией, охраняемой государством», пишет в своем запросе депутат. Следовательно, этими данными могут распоряжаться лишь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Однако сейчас, по мнению Лысакова, «лица, имеющие доступ к сведениям пропускной системы Москвы, получают такую информацию без всяких формальностей, установленных федеральными законами».

Депутат считает, что это «недопустимо, в связи с отсутствием правовых оснований для этого».

Лысаков также пожаловался на мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое используется за слежкой за теми, кто должен соблюдать карантин. Депутат утверждает, что, по его данным, распознавание лиц граждан, за которыми следит это приложение, осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии.

Вячеслав Лысаков попросил Краснова инициировать проверку фактов, изложенных им в запросе, и принять необходимые меры прокурорского реагирования, сообщает «Интерфакс».

Закон «О статусе депутата» обязывает генпрокурора ответить на запрос депутата в течении 30-ти дней.