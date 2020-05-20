Chevrolet открываает в России онлайн-продажи автомобилей

Автобренд из Соединенных Штатов объявил о запуске нового сервиса, позволяющего в режиме онлайн, не выходя из дома, забронировать, а потом и купить любой из предложенных в России автомобилей Chevrolet. Авто, конечно, должно быть в наличии у дилеров.

С помощью удаленного бронирования покупатель может выбрать автомобиль в нужной комплектации и цвете кузова, а также подробно изучить все детали подобранного экземпляра. Предусмотрена плата за бронь — 30 000 рублей.

После чего с покупателем связывается дилер для обсуждения деталей сделки. Затем останется внести оставшуюся сумму и оформить все документы. А дальше автомобиль будет дожидаться своего хозяина в салоне.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители бренда, в скором времени список интернет-услуг расширится, позволив дистанционно рассчитывать кредит и страховку, а также оценивать машину для сдачи по программе Trade-in.

Кстати, General Motors пересмотрел гарантийные сроки автомобилей Chevrolet и Cadillac. Период обслуживания продлевается на два месяца в том случае, если он должен был закончиться с 30 марта 2020 года и до конца режима ограничений. На те же пару месяцев или на 2400 км (в зависимости от того, что наступит быстрее) увеличивается и межсервисный интервал.