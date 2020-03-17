Представлен обновленный кроссовер Chevrolet Traverse

Самый габаритный кроссовер в линейке американского бренда — Chevrolet Traverse — переродился во втором поколении в 2017 году, а его российские продажи стартовали весной 2018 года. И вот пришло время планового обновления этого SUV.

Так, Traverse обзавелся посвежевшей решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой с интегрированными в дневные ходовые огни «поворотниками», по-иному оформленными бамперами и колесами нового дизайна, а так же двумя люками на крыше. Кроме того, автомобиль получил полностью перелицованный салон.

Авто щеголяет доработанным мультимедийным комплексом с 8-дюймовым монитором (в базе), «общающимся» со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.