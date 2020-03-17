Представлен обновленный кроссовер Chevrolet Traverse

Самый габаритный кроссовер в линейке американского бренда — Chevrolet Traverse — переродился во втором поколении в 2017 году, а его российские продажи стартовали весной 2018 года. И вот пришло время планового обновления этого SUV.
Так, Traverse обзавелся посвежевшей решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой с интегрированными в дневные ходовые огни «поворотниками», по-иному оформленными бамперами и колесами нового дизайна, а так же двумя люками на крыше. Кроме того, автомобиль получил полностью перелицованный салон.
Авто щеголяет доработанным мультимедийным комплексом с 8-дюймовым монитором (в базе), «общающимся» со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.
Chevrolet Traverse 2021 модельного года оснастили целой россыпью систем активной безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в выбранной полосе, адаптивный дальний свет и система экстренного торможения, различающая на пути следования не только автомобили, но и пешеходов.
О моторе рестайлинговой модели автостроитель ничего не сообщает. Можно предположить, что в подкапотном пространстве все останется без изменений. В шоу-румах Соединенных Штатов новинка появится ближе к концу 2020 года.
Когда же автомобиль будет доступен российским покупателям — пока секрет, его раскроют позднее. Напомним, что на сегодняшний день дореформенный Traverse, вооруженный 3,6-литровым V6 мощностью 318 л. с. (360 Нм крутящего момента), девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом, в нашей стране оценивается в 3 140 000 рублей.