Мишустин попросил россиян воздержаться от автопутешествий за границу после отмены самоизоляции

Глава правительства РФ попросил россиян воздержаться от туристических вояжей за границу, так как это вновь может вызвать вспышку коронавируса в нашей стране.

– Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения. Я прошу наших граждан не торопиться, — выступил с речью на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин.

Как и предполагалось, летом границы, судя по всему, откроются, а уставшие от самоизоляции и негативных настроений граждане массово ринутся на моря. Эксперты прогнозируют, что в связи с этим уже к середине осени Россию охватит новая вспышка COVID-19.

Не исключено, что будут приняты дополнительные меры для борьбы с заразой. В частности, границы и сообщения могут закрыть вновь, а в городах и областях ввести куда более жесткие, нежели сейчас ограничения.

По всей вероятности, власти будут активно пропагандировать отдых на Крымском полуострове и курортах Краснодарского края, где стоит ожидать резкого подорожания всего и вся.