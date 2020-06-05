Что чаще всего во время самоизоляции заказывают россияне с доставкой на такси

Аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил» опросили водителей и пассажиров на предмет самых популярных и неординарных доставках, отправленных на «таксомоторах». В условиях режима самоизоляции достаточно частыми среди заказов была пресловутая гречневая крупа, туалетная бумага и медицинские маски. А еще народ активно запасался лапшой быстрого приготовления.

Кроме того, пользователи сервиса такси нередко просили привезти им мангалы для шашлыка. Но куда более интригующими «посылками» были самовары, синяя большая акула из «Икеи» и картонная фигура Билла Гейтса в полный рост.

А еще самоизолированные — то ли от властей, то ли друг от друга — наверняка не брезговали доставкой горячительных напитков. Так сказать, под гречку и «Доширак»…