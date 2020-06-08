Цифровые пропуска для езды по Москве отменят 9 июня, но могут вернуть после 1 июля

– Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе с летними верандами откроются с 16 июня, цитирует г-на Ремчукова ТАСС. Так же с завтрашнего дня — 9 июня — могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

В свою очередь на официальном сайте С. Собянина появилось сообщение о том, что с 9 июня отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. А театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

А уже 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки.

Таким образом, с завтрашнего дня может официально прерваться период всеобщей коронавирусной паники. Однако, по мнению ряда экспертов, не исключено, что после голосования 1 июля по поправкам в Конституцию РФ, в результате которого Президент РФ Владимир Путин получит формальную фозможность избираться еще на пару сроков, власти вернутся к нагнетанию в СМИ темы повторной вспышки COVID-19, и мы вновь на неопределенный срок получим все прелести пропускного режима и «цифровых аусвайсов».