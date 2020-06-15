Дептранс признал незаконность 15 000 штрафов за еду без цифровых пропусков

Московский Дептранс официально отчитался об отмене 14 639 штрафов на 5000 рублей за езду без цифрового пропуска по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Видимо, для сохранения хорошей мины при плохой игре, ведомство заявило, что «письма счастья» были получены гражданами, которые сами допустили ошибки при оформлении «аусвайса» на свою машину.

Теоретически, конечно, можно допустить, что почти 15 000 горожан не в состоянии правильно даже переписать госномер собственного авто. Но в реальность подобного сценария верится с огромным трудом. Скорее всего, власти пытаются таким образом дать «задний ход», прекрасно понимая, что оформленные с помощью автоматической фиксации наказания по статьи 3.18.1 столичного КоАП в принципе незаконны.

Тем более, что тысячи столичных автовладельцев уже пошли в суды с целью обжаловать подобное наказание. То есть отменять эти десятки тысяч постановлений Дептрансу все равно придется. Вот он, видимо, и работает «на опережение».