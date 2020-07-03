Аренда автомобильных гаражей и машиномест в России сильно подешевела

Согласно аналитике сервиса «Юла», средний ценник за аренду гаража уменьшилась на 9% — до 4600 рублей в месяц.

Пользователи стали много реже изучать объявления о предоставлении подобных услуг. Так, поиском гаража для своего «железного коня» автовладельцы стали интересоваться на 10% меньше, чем раньше, а арендой машиноместа — на 5%.

Напомним, что Минэкономразвития предложило исключить пробел в законодательстве, связанный с регистрацией прав на гаражи и машиноместа. Ведь зачастую у хозяев гаражных построек нет даже документов на эти самые постройки и земельные участки, где они расположены. Скажем больше: сегодня в законе фактически отсутствуют термины «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». Вот только тема, как это часто у нас случается, банально заглохла.