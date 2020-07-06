Российский гонщик «Формулы-1» не стал просить прощения у негров

Модный флеш-моб, перекрещенный российскими шутниками из «Black lives matter» («жизни черных важны») в «Вydlo lives matter» («жизни быдла важны»), стартовавший в США около месяца назад, со скоростью коронавируса захватил полмира. Не увернулась от него и «Формула-1». Организаторы австрийского этапа гонки, состоявшийся 5 июля в Шпильберге, пошли на поводу у заокеанского поветрия и перед началом заезда устроили шоу против расизма.
В ходе него гонщики должны были выйти на покрытие гоночной трассы и встать на колени перед надписью «end racism» («нет расизму»), которую многие зрители этого представления издалека прочитали как «end racing» («нет гонкам»). Все это, разумеется, под объективами фото- и видеокамер.
14 пилотов строго по сценарию унизительно преклонили колени перед забавной надписью, а шестеро — нет. Среди смельчаков оказались Даниил Квят, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер. В общем, российский гонщик оказался в отличной компании звезд автоспорта!
Получается, что не только русских невозможно поставить на колени иноземными ужимками. Характерно, что высоко поднятая голова Квята выделялась даже на фоне его коллег, не ставших каяться за грехи чужих предков перед совершено незнакомыми им жителями криминальных кварталов где-то за океаном. А вот иностранцы хотя и не встали на колени, но головы-то приопустили — не легкое это дело открыто противостоять моральному давлению сошедшего с ума социума.
Все-таки поразительно и парадоксально, что лучшим средством от расизма сегодня во всем мире стали считаться извинения перед неграми за то, что сотни лет назад европейцы и белые американцы их жестоко колонизировали. Характерно, что сами бывшие колонии во всей этой ваккханалии покаяний вообще никакого участия не принимают.
Понятно, что в США взаимоотношения между белыми, черными, латиносами и прочими этническими группами далеки от идеальных, что выливается во всевозможные эксцесы вроде нынешнего извинительного шоу. Но при чем тут весь остальной «цивилизованный мир»?
В той же Австрии или, например, Скандинавии отродясь ничего плохого неграм не делали, и даже наоборот — всячески привечали и привечают выходцев с африканского континента. А в России афророссиянин по фамилии Пушкин еще в позапрошлом веке официально был признан великим национальным поэтом.
Так что правильно Квят поступил, невозмутимо разглядывая неестественное покаяние перед модной легендой коллег-гонщиков. Отличное выступление в Австрии! Жаль только, что перед самым финишем лопнуло заднее колесо его машины…