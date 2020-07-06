Российский гонщик «Формулы-1» не стал просить прощения у негров

Модный флеш-моб, перекрещенный российскими шутниками из «Black lives matter» («жизни черных важны») в «Вydlo lives matter» («жизни быдла важны»), стартовавший в США около месяца назад, со скоростью коронавируса захватил полмира. Не увернулась от него и «Формула-1». Организаторы австрийского этапа гонки, состоявшийся 5 июля в Шпильберге, пошли на поводу у заокеанского поветрия и перед началом заезда устроили шоу против расизма.

В ходе него гонщики должны были выйти на покрытие гоночной трассы и встать на колени перед надписью «end racism» («нет расизму»), которую многие зрители этого представления издалека прочитали как «end racing» («нет гонкам»). Все это, разумеется, под объективами фото- и видеокамер.

14 пилотов строго по сценарию унизительно преклонили колени перед забавной надписью, а шестеро — нет. Среди смельчаков оказались Даниил Квят, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер. В общем, российский гонщик оказался в отличной компании звезд автоспорта!

Получается, что не только русских невозможно поставить на колени иноземными ужимками. Характерно, что высоко поднятая голова Квята выделялась даже на фоне его коллег, не ставших каяться за грехи чужих предков перед совершено незнакомыми им жителями криминальных кварталов где-то за океаном. А вот иностранцы хотя и не встали на колени, но головы-то приопустили — не легкое это дело открыто противостоять моральному давлению сошедшего с ума социума.