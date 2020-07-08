Драйв-ин по-русски: где можно посмотреть хорошее кино, не выходя из машины

Впрочем, некоторые из них и не закрывались. Мало кто знает, что кино из машины и до режима самоизоляции можно было посмотреть и в том же Питере, на площадке близ Кантемировского моста, и в Москве на Складочной улице. Однако пандемия дала приличный импульс этому бизнесу.

Подобные заведения заработали в Калининграде и Новосибирске. А в одной только Первопрестольной развлечь себя, или удивить девушку необычным свиданием можно в нескольких таких местах. Среди них можно отметить автокино «Ленинский» на ул Орджоникидзе; «КАРО под звездами» в «Крокус Сити», «зал» на перехватывающей парковке у станции метро «Филатов луг» и бесплатный кинотеатр Let Mi See в «Авиапарке», работающий исключительно для клиентов одной из каршеринговых компаний.

В последнем демонстрируются такие громкие ленты, как «Махинаторы», «Побег из Претории», «Джентльмены», «Зеленая книга», однако и другие площадки порадуют клиентов весьма интересными картинами. Увы, но привычными попкорном и начос предлагают не везде. Цена билета варьируется в диапазоне 400—800 рублей.

Между тем, индустрия кинопоказов в режиме drive-in в целом себя изживает. Так, в тех же США сегодня работает около 300 таких кинотеатров, хотя в лучшие годы их насчитывалось более 4000. Но, возможно, пандемическая истерия, охватившая планету, когда граждане массово отказываются даже от общественного транспорта, даст направлению вторую жизнь…