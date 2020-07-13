Пьяные школьницы перевернули краденную «Волгу», уходя от погони ГИБДД

По информации агентства «Москва», голосующих на улице девочек подобрал водитель ГАЗ-3102, возжелавший подвезти подружек. Пока шофер выходил из автомобиля, одна из школьниц заперла изнутри двери и прыгнула за руль.

За «Волгой» ринулись в погоню инспекторы ДПС, на Нижегородской улице несовершеннолетняя водительница не справилась с управлением, и машина угодила на бордюр, ударив припаркованную иномарку.

От столкновения седан отечественного производства перевернулся, пьяные угонщицы получили множественные травмы. Сейчас виновницы аварии 15-ти и 26-ти лет отроду госпитализированы.

По факту инцидента правоохранительными органами проводится служебная проверка.