Сомнительная толерантность: Porsche заставила своих сотрудников присоединиться к геям

Премиальный бренд выкатил на ежегодный гей-парад в Германии не только суперкары Porsche 911, окрашенные в разноцветные толерантные цвета, но еще и вынудил принять участие в мероприятии собственных сотрудников. Работники компании присоединились к пикантному забегу Pride Run, а вот с удовольствием или по принуждению — большой вопрос.

– Мы хотим, чтобы все представители Porsche могли внести свой вклад — вне зависимости от пола, возраста и сексуальной ориентации, — радостно заявили в компании.

Скажем больше: в поддержку ЛГБТ-движения Porsche даже подняла радужный флаг над собственным автозаводом в немецком Лейпциге.