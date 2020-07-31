Сомнительная толерантность: Porsche заставила своих сотрудников присоединиться к геям

Фото: Porsche
Легендарная немецкая марка Porsche выступила против дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Более толго: сотрудники компании, разодевшись в радужные наряды, приняли участие в не менее знаменитом гей-параде.

Премиальный бренд выкатил на ежегодный гей-парад в Германии не только суперкары Porsche 911, окрашенные в разноцветные толерантные цвета, но еще и вынудил принять участие в мероприятии собственных сотрудников. Работники компании присоединились к пикантному забегу Pride Run, а вот с удовольствием или по принуждению — большой вопрос.

– Мы хотим, чтобы все представители Porsche могли внести свой вклад — вне зависимости от пола, возраста и сексуальной ориентации, — радостно заявили в компании.

Скажем больше: в поддержку ЛГБТ-движения Porsche даже подняла радужный флаг над собственным автозаводом в немецком Лейпциге.

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31 июля 2020
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