Почему суд отфутболил жену водителя, убитого Ефремовым в ДТП

Пресненский районный суд, рассматривающий дело актера Михаила Ефремова, устроившего в июне этого года пьяное ДТП на Садовом кольце в столице, отказался считать сожительницу погибшего в нем Сергея Захарова пострадавшей.

Решение судьи Елены Абрамовой: «В удовлетворении заявленного ходатайства о признании Ирины Стерховой потерпевшей по делу отказать».

Сама женщина, обращаясь к суду, утверждала, что состояла в близких отношениях с Захаровым и проводила большую часть времени с ним.

– Тяжело доказывать, когда нет Сережи рядом, что мы жили вместе. Проживали мы совместно, отдых у нас был совместный, друзья были совместные, — сказала гражданская супруга погибшего.

Но поскольку ее семейные отношения с погибшим не были зарегистрированы официально, женщина получила отказ.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», гражданская жена погибшего ранее обращалась в суд с жалобой на следствие по этому делу — правоохранители также не сочли ее потерпевшей. В тот раз она также не нашла понимания со стороны судебной инстанции.

Теперь же, после решения Пресненского суда, у нее исчезли последние надежды на какую-либо компенсацию со стороны актера Ефремова за потерю гражданского мужа.

Артист обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Она предусматривает лишение свободы на 5—12 лет.

Напомним: 8 июня пьяный Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. Водитель легковушки скончался в реанимации.