Пожар на Формуле-1 в Сочи: МЧС подготовилось на славу

По этому случаю компания АНО «Росгонки» и МЧС Краснодарского края смоделировали ситуацию, когда на главной трибуне автодрома возник большой пожар.
По легенде, жертвами возгорания стали восемь пострадавших. К учениям привлекли 120 человек и 16 машин, в том числе автоцистерну, автолестницу и другую технику.
И это только начало. До Гран-при России, который состоится с 24 по 27 сентября, спасательные учения пройдут еще не менее трех раз. Все ради того, чтобы сам гоночный уик-энд прошел без происшествий.
О том, как работает МЧС при пожаре на Фoрмуле-1 в Сочи, можно узнать, посмотрев наш видеосюжет.
1578