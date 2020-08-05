Пожар на Формуле-1 в Сочи: МЧС подготовилось на славу

Фото: АвтоВзгляд
«Сочи Автодром» вовсю готовится к Гран-при России 2020, который неожиданно появился в календаре формульного сезона несколько недель назад.

По этому случаю компания АНО «Росгонки» и МЧС Краснодарского края смоделировали ситуацию, когда на главной трибуне автодрома возник большой пожар.

По легенде, жертвами возгорания стали восемь пострадавших. К учениям привлекли 120 человек и 16 машин, в том числе автоцистерну, автолестницу и другую технику.

И это только начало. До Гран-при России, который состоится с 24 по 27 сентября, спасательные учения пройдут еще не менее трех раз. Все ради того, чтобы сам гоночный уик-энд прошел без происшествий.

О том, как работает МЧС при пожаре на Фoрмуле-1 в Сочи, можно узнать, посмотрев наш видеосюжет.

безопасность дорожного движения, автоспорт
5 августа 2020
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