Пожар на Формуле-1 в Сочи: МЧС подготовилось на славу

И это только начало. До Гран-при России, который состоится с 24 по 27 сентября, спасательные учения пройдут еще не менее трех раз. Все ради того, чтобы сам гоночный уик-энд прошел без происшествий.

О том, как работает МЧС при пожаре на Фoрмуле-1 в Сочи, можно узнать, посмотрев наш видеосюжет.