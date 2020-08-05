Штраф ни за что: в Москве появились «ловушки», вынуждающие водителей нарушать ПДД при повороте

Все началось на ставшем уже почти легендарном съезде с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу. Он одним из первых в Москве был оснащен камерой автоматической фиксации, отслеживающей нарушения маневра при повороте. Съехать с ТТК вправо на Тульскую разрешено исключительно с крайней правой полосы. От остальной проезжей части ее тут отделяет сплошная линия. При пересечении этой белой полоски, водителю с помощью камеры оформляют по 500 рублей штрафа — за нарушение требований разметки.
Автору этих строк нужно было воспользоваться этим съездом и попасть на Варшавское шоссе. Однако «хвост» из машин, также желающих свернуть туда с ТТК, показался уж слишком внушительным, и я решил изменить маршрут, проехав по «кольцу» чуть дальше. А заодно посмотреть, из-за чего такой затор.
Оказалось все просто. Какая-то «Газель» с коммунальными желтыми маячками на крыше остановилась посреди полосы у самого поворота на Большую Тульскую. Никаких работ вокруг не наблюдалось. Она просто стояла с включенной «аварийкой» с водителем внутри. А весь поток машин, желавших воспользоваться съездом, был вынужден по очереди объезжать грузовичок, пересекая сплошную линию разметки прямо под объективом камеры автоматической фиксации.
Я б и не вспомнил об том эпизоде. Если бы через несколько дней в соцсетях не стали появляться возмущенные сообщения водителей, которых, судя по всему, именно там и именно в это время оштрафовали — за «нарушение требований разметки» при объезде той самой стоячей «Газели». Бывает, скажете вы. Ну, ошиблись чуток в столичном ЦАФАП, погорячились-не-разобрались…
Но после того случая сообщения в соцсетях о штрафах в подобных ситуациях появляются с такой завидной регулярностью, что в голову волей-неволей начинают лезть всякие конспирологические объяснения. Особенно после того, как ваш покорный слуга самолично наблюдал аналогичные «подставы» во многих местах Садового кольца и ТТК. Например, мусороуборочную машину, стоящую со всеми погашенными огнями на съезде с Новорижской эстакады.
А как вам неприметный Hyundai Solaris, безбоязненно мигающий «аварийкой» на дублере с внешнего Садового кольца на Проспект Мира? И ни одна, как говорится, собака не пыталась его эвакуировать, несмотря на то, что авто, идущие на поворот, были вынуждены объезжать заблокированый «корейцем» дублер и поворачивать на Проспект с нарушением ПДД прямо под оком дорожной камеры. С последующими «письмами счастья», надо понимать. Примерно через 50 минут моего наблюдения за этим «Солярисом», он просто взял и уехал. Как ни в чем ни бывало…
Так и напрашивается версия, что его водитель получил некую отмашку в духе: «все, достаточно материалов камера нашлепала, можешь уезжать!» И ведь наверняка большинство «обилеченных» таким наглым образом автомобилистов (каждый на 500 рублей) поругаются, но оплатят постановление и никуда жаловаться на несправедливость не пойдут! Просто перечислят московскому бюджету половину штрафа в течении 20 льготных дней и забудут…
У портала «АвтоВзгляд», разумеется, нет никаких четких доказательств чьего-либо умысла в организации подобных ловушек. Будем считать их регулярное появление на московских дорогах всего-лишь удивительной цепочкой случайностей и совпадений. Допустим такое. Но при этом мы рекомендуем всем водителям, кто оказался перед дилеммой — получить небольшой штраф с камеры или ждать, когда искусственная преграда соизволит убраться — в любом случае звонить по номеру 112.
Сообщайте о нарушителе правил остановки на проезжей части. Если таких жалоб посыпется сразу много и с одного и того же адреса, к «ловушке» быстренько прискачет наряд ДПС и ликвидирует «засаду». Если, конечно, она не самоликвидируется автоматически. По крайней мере, такова теория…