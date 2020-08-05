Штраф ни за что: в Москве появились «ловушки», вынуждающие водителей нарушать ПДД при повороте

Все началось на ставшем уже почти легендарном съезде с внешней стороны ТТК на Большую Тульскую улицу. Он одним из первых в Москве был оснащен камерой автоматической фиксации, отслеживающей нарушения маневра при повороте. Съехать с ТТК вправо на Тульскую разрешено исключительно с крайней правой полосы. От остальной проезжей части ее тут отделяет сплошная линия. При пересечении этой белой полоски, водителю с помощью камеры оформляют по 500 рублей штрафа — за нарушение требований разметки.

Автору этих строк нужно было воспользоваться этим съездом и попасть на Варшавское шоссе. Однако «хвост» из машин, также желающих свернуть туда с ТТК, показался уж слишком внушительным, и я решил изменить маршрут, проехав по «кольцу» чуть дальше. А заодно посмотреть, из-за чего такой затор.

Оказалось все просто. Какая-то «Газель» с коммунальными желтыми маячками на крыше остановилась посреди полосы у самого поворота на Большую Тульскую. Никаких работ вокруг не наблюдалось. Она просто стояла с включенной «аварийкой» с водителем внутри. А весь поток машин, желавших воспользоваться съездом, был вынужден по очереди объезжать грузовичок, пересекая сплошную линию разметки прямо под объективом камеры автоматической фиксации.