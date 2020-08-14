Россиянам разрешили не вешать номера на мотоблоки

Однако правительство уже внесло в Госдуму законопроект, который поправит эту статью. В проекте документа прописана обязанность регистрации только той самоходной техники, на которую оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин (это техника, оборудованная двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт).

Отдельно оговаривается, что регистрации в органах Гостехнадзора не подлежат гоночные автомобили и мотоциклы, а также мотоблоки и транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов. Так что россиянам повезло: не заметь наши чиновники бредовость нового закона, на мотоблоки и прочую садовую технику пришлось бы вешать номера. Со всеми вытекающими последствиями.