Диагноз врачей «отмазывает» актера Ефремова от тюрьмы

Перенесенное на сегодня, 18-е августа, заседание суда по делу о смертельном ДТП, устроенном артистом Михаилом Ефремовым на Садовом кольце в Москве, состоялось.

Подсудимый прибыл в зал заседания несмотря на то, что, по словам адвоката, у него обнаружено острое нарушение мозгового кровообращения и хроническая обструктивная болезнь легких. Напомним, что предыдущее заседание было сорвано в связи с тем, что Ефремова госпитализировали из Пресненского суда в больницу с диагнозом «инсульт».

Актер обвиняется по статье 264 УК РФ — нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть человека. Санкция по ней составляет 5—12 лет тюрьмы.

Нарушение кровообращения мозга и обструктивная болезнь легких могут оказаться для суда основанием вынести либо условный приговор, либо вообще освободить Ефремова от отбывания наказания в связи с болезнью. Одновременно, столь серьезная «болячка», как «острое нарушение мозгового кровообращения» поднимает сразу несколько вопросов.

С одной стороны, как с такой проблемой Ефремов вообще мог ежедневно управлять машиной, заниматься актерской деятельностью и злоупотреблять алкоголем? Либо он внезапно столь тяжело заболел сразу после ДТП, что крайне сомнительно, либо врачи, поставившие ему такой тяжелый диагноз, что-то «перепутали» — назовем эту коллизию таким обтекаемым словом…