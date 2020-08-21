Приведет ли дефицит новых автомобилей в России к росту цен на них

– Мы видим ажиотажный спрос на автомобили, но не на таком уровне как, например, в 2014 году. Дефицит в большей степени присутствует при выборе и покупке новых авто. Дилеры быстро распродали остатки после пандемии и теперь анализируют, какие объемы планировать, учитывая неопределенность. На вторичном рынке предложений намного больше, поэтому дефицит ощущается не так сильно. Цены на новые машины и так уже на довольно высоком уровне. Проблема их недостатка у дилеров возникла не из-за цен, а из-за рисков, которые могут возникнуть осенью из-за потенциального повторения локдауна и связанных с этим ограничений. Насколько нам известно, дилеры сейчас менее охотно дают скидки даже на неликвидные авто, но повышения цен не происходит…

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» повышения цен ждут, но считают, что это не станет для автолюбителей катастрофой. Впрочем, на просьбу портала «АвтоВзгляд» оценить происходящие процессы, представители компании ответили довольно уклончиво:

– Все участники отрасли ждут конца сентября, когда завершится производственно–логистический цикл для новых авто, выпущенных этим летом, и они поступят в продажу. Господдержка, снижение ставок по автокредитам и программы лояльности от автопроизводителей помогут невелировать последствия индексации цен на автомобили и сохранить покупательский интерес…

Однако автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что цены на новые авто поползут вверх и откладывать покупку машины не стоит:

– Рост цен, — отметил г-н Моржаретто в беседе с «Национальной службы новостей», — отмечается на протяжении всего года, продолжится он и дальше. А нынешний дефицит авто — надуманный: продажи уже более или менее спокойны и под конец года упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки…