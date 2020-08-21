Приведет ли дефицит новых автомобилей в России к росту цен на них

На нехватку некоторых моделей порталу «АвтоВзгляд» пожаловались автосалоны, которые торгуют автомобилями BMW, Volkswagen и Hyundai. Также есть данные, что дефицит возник и у продавцов Audi, Mercedes и Jaguar Land Rover. Сколько продлится ситуация, дилеры не говорят. Они считают, что в ближайшую пару месяцев ажиотаж не схлынет: евро подорожал почти до 88 рублей, а на машины сохранились старые ценники. И многие граждане, решившиеся на покупку новой машины, хотят таким образом вложить дешевеющую российскую валюту пусть в движимое, но имущество.
При этом летнему «хапуну» есть простое объяснение. В начале года автосалоны распродавали прошлогодние запасы. А потом планету накрыла пандемия. Заводы остановились, а дилерские центры закрылись. В итоге поставки новых машин сильно задержались… Захотят ли марки отработать возникший дефицит в свою пользу, переписав прайс-листы, вопрос открытый. Но вот компенсировать курсовую разницу представительствам придется точно. И слухи об этом только подогревают интерес покупателей. Что, в свою очередь, может спровоцировать очередное подорожание транспортных средств. Хотя тут автоэксперты во мнениях расходятся.
Вот, например, как оценивает ситуацию исполнительный директор сервиса «Сберавто» Роман Абрамов:
– Мы видим ажиотажный спрос на автомобили, но не на таком уровне как, например, в 2014 году. Дефицит в большей степени присутствует при выборе и покупке новых авто. Дилеры быстро распродали остатки после пандемии и теперь анализируют, какие объемы планировать, учитывая неопределенность. На вторичном рынке предложений намного больше, поэтому дефицит ощущается не так сильно. Цены на новые машины и так уже на довольно высоком уровне. Проблема их недостатка у дилеров возникла не из-за цен, а из-за рисков, которые могут возникнуть осенью из-за потенциального повторения локдауна и связанных с этим ограничений. Насколько нам известно, дилеры сейчас менее охотно дают скидки даже на неликвидные авто, но повышения цен не происходит…
В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» повышения цен ждут, но считают, что это не станет для автолюбителей катастрофой. Впрочем, на просьбу портала «АвтоВзгляд» оценить происходящие процессы, представители компании ответили довольно уклончиво:
– Все участники отрасли ждут конца сентября, когда завершится производственно–логистический цикл для новых авто, выпущенных этим летом, и они поступят в продажу. Господдержка, снижение ставок по автокредитам и программы лояльности от автопроизводителей помогут невелировать последствия индексации цен на автомобили и сохранить покупательский интерес…
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что цены на новые авто поползут вверх и откладывать покупку машины не стоит:
– Рост цен, — отметил г-н Моржаретто в беседе с «Национальной службы новостей», — отмечается на протяжении всего года, продолжится он и дальше. А нынешний дефицит авто — надуманный: продажи уже более или менее спокойны и под конец года упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки…