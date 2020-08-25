Столичные власти окончательно отказались от троллейбусов

По троллейбусным маршрутам поехали электробусы. При этом руководство города все же решило оставить один троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Именно на Новорязанской улице летом 1937 года был открыт второй троллейбусный парк, и в этом районе вскоре откроется Музей транспорта Москвы, где будет выставлены троллейбусы разных лет. Соответственно, единственный маршрут планируется сделать чисто ностальгическим, запустив по нему пару ретротроллейбусов.

- Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом, — сообщил ТАСС генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Г-н Антонов считает, что электробус — отличная замена троллейбусу. «Мосгортранс» сейчас имеет 450 электробусов, до конца года их будет 600, а к 2024 году — более 2600. Но на самом деле, закупать дорогущие батарейные машины в разгар кризиса — очень странное решение. Ведь один электробус, не считая зарядной станции, стоит как 3—4 современных троллейбуса. Но, видимо, столичные власти не очень-то озабочены грядущими расходами.