Toyota Camry и другие самые угоняемые авто в России

Вторую строчку по популярности у злоумышленников занимает Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров внедорожник Toyota Land Cruiser. Также угонщики в первом полугодии не оставляли без внимания Kia Rio X-Line, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4, Kia Optima, Hyundai Creta, Kia Ceed и Kia Rio. Такой статистикой поделилась страховая компания «Согласие».

Таким образом, на автомобили Toyota приходится до 22% всех угонов. Еще 19% — это машины Hyundai, по 10% приходится на Kia и Lexus. Поэтому обладателям «японцев» и «корейцев» неплохо бы потратиться на дополнительную защиту от угона, а также приобрести полис каско. Ведь в кризис количество автомобильных краж всегда растет…

Между тем, Toyota и Lexus прикладывают массу усилий, чтобы выйити из этого списка. C прошлого года японцы начали наносить на свои автомобили противоугонный идентификатор T-Mark и L-Mark. Он представляет собой специальные микроточки из пленки с лазерной печатью, которые содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру.