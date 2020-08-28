Мошенник «торговал» дешевыми LADA среди сотрудников АВТОВАЗа

Этой программой часто пользуются работники завода. Машины продаются по справдливым ценам, а покупатели уверены в приличном состоянии техники. Поэтому многие заводчане ждут такой возможности и стараются ее не упустить. В определенный момент на предприятии появился человек, обещавший «подгонять» нужные экземпляры, притом со скидками. Взамен «решала» требовал небольшую комиссию, которую ему переводили на карту заранее.

Самая маленькая предоплата составила 22 000 рублей, а самая крупная, за несколько «дешевых» автомобилей — 416 000 рублей. Причем некоторые покупатели вносили деньги не один раз, успевая оплатить почти всю стоимость покупки. Но «решала» оказался липовым. Когда откровенное мошенничество вскрылось, жулик успел получить и истратить 972 000 рублей. За это делец проведет ближайшие 4 года за решеткой.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ никак не может победить кражи на заводе. В первом полугодии 2020 года сотрудники службы безопасности удалось пресечь 189 фактов хищения ценностей на общую сумму более 1 170 000 рублей.