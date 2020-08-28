Не заметил и сбил мотоциклиста в своей полосе: кто будет виноват в ДТП?

Ситуация, на самом деле, стандартная: машина идет по своей полосе, а мотоциклист по этой же полосе ее обгоняет. Или двигается какое-то время параллельно, выжидая, к примеру, возможности опередить идущий впереди транспорт. Именно в такие моменты частенько и происходят ДТП.
Чтобы выяснить, кто окажется виноват, придется вспомнить несколько положений ПДД. Прежде всего, пункт 9.10, утверждающий, что «водитель должен соблюдать… необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».
Понятие «безопасности» у всех разное. Многие мотоциклисты уверены, что зазора в 10 сантиметров до борта попутного авто хватит «за глаза». А среднестатистический водитель чувствует себя комфортно, когда от борта его машины до соседа по потоку имеется не менее метра свободного пространства.
Поскольку Правила не содержат точных требований к величине бокового интервала, получается, что он считается достаточным, если ДТП не происходит, и недостаточным, коли оно случилось. Заметим, ПДД не запрещают двум ТС двигаться параллельно в одной полосе, все отдано на откуп глазомеру, внимательности и опыту мотоциклиста и автомобилиста. Поэтому, когда при таких исходных условиях случается авария, решение о виновности ее участников сводится к ответу на вопрос: кто из них и как выполнял требование другого пункта ПДД — 8.4.
Сей пункт утверждает, что приоритет в описанных нами условиях имеет транспортное средство, двигающееся без изменения направления движения, то есть не совершающее маневров. Чаще всего мотоциклисты, опережающие поток машин между рядами, постоянно пересекают разделяющую две соседние полосы разметку, пользуясь тем, что машины в каждой из них стараются держать между собой известную дистанцию.
Таким образом, непрерывно меняя полосу движения, мотоциклист, совершает маневры. Если при этом происходит столкновение с авто, идущим прямолинейно в своей полосе, «двухколесного» признают виновным в аварии. Отличной доказательной базой при этом станет видео, снятое регистратором какой-нибудь из двигавшихся сзади от участников ДТП машины или экшн-камерой на шлеме самого байкера-аварийщика.
Когда же мотоциклист перед моментом столкновения какое-то время следует параллельно автомобилю в одной с ним полосе, водитель последнего решает перестроиться и, не заметив байкера, сносит его — «двухколесный» виновником не будет. Поскольку маневрирование осуществлял не он, а машина.
Но и это все требует видеодоказательств, либо показаний очевидцев произошедшего. Хотя бы потому, что автомобилист всегда может «закосить под дурака» и заявить, что он и не думал перестраиваться, а, скажем, всего лишь объезжал ямку в пределах своей полосы, мол, это байкер «скакал» между рядами.