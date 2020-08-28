Не заметил и сбил мотоциклиста в своей полосе: кто будет виноват в ДТП?

Ситуация, на самом деле, стандартная: машина идет по своей полосе, а мотоциклист по этой же полосе ее обгоняет. Или двигается какое-то время параллельно, выжидая, к примеру, возможности опередить идущий впереди транспорт. Именно в такие моменты частенько и происходят ДТП.

Чтобы выяснить, кто окажется виноват, придется вспомнить несколько положений ПДД. Прежде всего, пункт 9.10, утверждающий, что «водитель должен соблюдать… необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

Понятие «безопасности» у всех разное. Многие мотоциклисты уверены, что зазора в 10 сантиметров до борта попутного авто хватит «за глаза». А среднестатистический водитель чувствует себя комфортно, когда от борта его машины до соседа по потоку имеется не менее метра свободного пространства.

Поскольку Правила не содержат точных требований к величине бокового интервала, получается, что он считается достаточным, если ДТП не происходит, и недостаточным, коли оно случилось. Заметим, ПДД не запрещают двум ТС двигаться параллельно в одной полосе, все отдано на откуп глазомеру, внимательности и опыту мотоциклиста и автомобилиста. Поэтому, когда при таких исходных условиях случается авария, решение о виновности ее участников сводится к ответу на вопрос: кто из них и как выполнял требование другого пункта ПДД — 8.4.